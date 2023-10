Pavimentazioni stradali. Il bilancio

Sono terminate nei giorni scorsi le operazioni di rifacimento delle pavimentazioni stradali realizzate dalla Provincia di Lucca per l’anno 2023. Una serie diffusa e capillare di interventi di asfaltatura che hanno coinvolto, tra la primavera e l’estate, le strade di di competenza provinciale sul territorio. L’ente di Palazzo Ducale ha investito nel complesso poco più di 3 milioni di euro, risorse in gran parte di provenienza ministeriale ma anche regionale. L’obiettivo perseguito dall’Ufficio tecnico della Provincia è stato quello di prolungare il più possibile la vita utile dell’intera rete viaria e andare a correggere, precocemente, quei difetti che, con il passare del tempo, avrebbero potuto causare danni gravi e richiedere, quindi, interventi ben più invasivi.

"Le pavimentazioni stradali a causa degli eventi meteorologici e del traffico circolante, non hanno vita illimitata – spiega il consigliere provinciale con delega alla viabilità della Garfagnana Andrea Carrari - Pertanto necessitano di periodiche lavorazioni che ne ristabiliscano le condizioni ottimali di sicurezza e comfort, e che riportino l’assetto della carreggiata alla situazione antecedente al suo progressivo declino. Questi tipi di interventi, più o meno invasivi, vanno dalla semplice stesa di un nuovo manto d’usura, alla scarifica e al ripristino di parte degli strati in conglomerato bituminoso (i cosiddetti ‘neri‘), fino a intervenire anche sul misto granulare o cementato posto sul sottofondo (i cosiddetti ‘bianchi‘). Siamo quindi intervenuti sia con riasfaltature complete per tratti importanti, sia con la sistemazione del manto nei punti più ammalorati".