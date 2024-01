Pauroso schianto sulla Sarzanese. Grave un automobilista di 46 anni

Drammatico incidente ieri pomeriggio a San Macario in Piano. Una squadra di vigili del fuoco del comando di Lucca è intervenuta verso le ore 14.10 per soccorrere gli occupanti di due mezzi coinvolti in un incidente sulla via Sarzanese all’altezza del civico 3080. I veicoli, un’auto e un furgone di un corriere che procedevano in direzioni di marcia opposte, si sono scontrati frontalmente.

I vigili del fuoco hanno estratto i due uomini occupanti dei rispettivi veicoli e li hanno affidati alle cure del personale del 118 presente sul posto. Il più grave, un 46enne alla guida dell’auto, rimasto incastrato nelle lamiere, è stato estratto dai vigili del fuoco e dal personale delle ambulanze inviate sul posto. Per l’uomo è stato necessario anche l’intervento dell’elicottero Pegaso che l’ha poi trasportato all’ospedale San Luca.