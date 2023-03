Paura sulla via Romea Investita da un camion mentre sta camminando

Si trovava sul ciglio della strada dove non ci sono marciapiedi e stava camminando quando la parte posteriore di un Tir, in frenata per la chiusura del passaggio a livello, si è "scarrellato", come si dice in gergo, ha colpito la donna violentemente, facendola rimbalzare contro un muro, quasi schiacciandola.

E’ accaduto ieri mattina intorno alle 7 sulla Provinciale Romea, in prossimità dell’incrocio con via Torino. Una cinquantaseienne di origine straniera, residente nella cittadina del Tau, è rimasta a terra gravemente ferita. Lanciato l’allarme, la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto l’ambulanza della Misericordia di Montecarlo. Una volta che le sono state prestate le prime immediate ed urgenti cure, è stata condotta al Pronto Soccorso del San Luca con il codice rosso.

I sanitari del nosocomio lucchese hanno poi deciso di trasferirla all’ospedale di Cisanello a Pisa. Le sue condizioni sono molto gravi, con possibili fratture e traumi di vario genere. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, la signora si è trovata purtroppo al posto sbagliato nel momento sbagliato. La fatalità appare il fattore determinante, anche se verranno attivate tutte le verifiche del caso.

L’autista, un ucraino che però abita in Italia e lavora per una ditta locale, ha premuto il piede sul pedale del freno per fermarsi, ma ha leggermente sbandato, "scodando". Forse può avere inciso anche l’asfalto reso viscido dalla pioggia. Chissà. Comunque si stava fermando. Saranno eseguiti accertamenti tecnici per avere la certezza della velocità del mezzo pesante in quel preciso istante. La cinquantaseienne purtroppo è stata colpita e l’impatto si è rivelato assai violento.

Sulla dinamica faranno chiarezza i carabinieri che sono giunti sul luogo del sinistro per eseguire i rilievi di legge. Saranno sicuramente esaminate le immagini delle telecamere pubbliche e se necessario quelle private per capire meglio quanto accaduto. Gli agenti della polizia municipale, invece, si sono occupati di regolare la viabilità, già caotica a quell’ora (ma praticamente sempre) poiché la strada in questione, famosa per le polemiche sulla circonvallazione, è una delle più trafficate della Toscana e quindi sono state inevitabili le code e i rallentamenti.

Nella zona del passaggio a livello anni fa vi sono stati diversi incidenti che hanno influito anche sul traffico ferroviario locale.

Massimo Stefanini