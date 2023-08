Paura dell’emergenza idrica Una nuova sorgente in rete

Una nuova sorgente idrica è stata immessa in rete, seppure in maniera provvisoria. Si tratta della sorgente Liggeri che, secondo quanto fa sapere il gestore degli acquedotti lucchesi, Geal Spa, dallo scorso 16 agosto risulta connessa all’acquedotto di Gattaiola.

Alla luce dello stato di emergenza idrica, dichiarato dal governo per alcune regioni e fra queste la Toscana, in vigore fino al 31 dicembre di quest’anno, la nuova connessione, fanno sapere da Geal, contribuirà all’approvvigionamento idrico di alcune frazioni di San Lorenzo a Vaccoli fino al termine dello stato di emergenza idrica.

In una nota, Geal fa sapere che "le caratteristiche organolettiche della risorsa idrica sono quelle tipiche delle acque sorgive delle colline pisane e la portata in periodo estivo è di circa 0,3-0,5 litri al secondo, mentre nel periodo invernale è di 2-3 litri al secondo".

Insomma, un intervento che appare importante tenendo conto, fa sapere Geal, che "l’ubicazione rende tale sorgente utile in periodi di carenza idrica, in quanto non vi sono altre risorse alternative nella zona sud-ovest dell’acquedotto di Gattaiola, approvvigionato dal campo pozzi omonimo; inoltre – prosegue la nota – il dislivello geodetico (la differenza di quota, ndr) consente di evitare impianti di sollevamento".

La connessione della sorgente Liggeri, che riveste come sottolinea Geal carattere provvisorio, "è stato autorizzato dagli enti preposti per gestire l’emergenza idrica per l’anno 2023, in deroga a precedenti prescrizioni, ed è stato finanziato dalla Regione Toscana per un valore di circa 30.000 euro".

Per rendere utilizzabile l’acqua, inoltre, "sono stati installati un nuovo sistema di disinfezione e di trattamento del pH dell’acqua, oltre all’esecuzione di alcune lavorazioni accessorie per risanare parte delle vecchie tubature". Tuttavia, da parte di Geal Spa non si esclude, in accordo con Usl, Comune di Lucca e Autorità idrica toscana, "la possibilità di mettere in regime permanente l’erogazione delle acque da questa sorgente, previa opportuna valutazione tecnico-economica per eseguire ulteriori adeguamenti infrastrutturali".

