Patti di amicizia con Glasgow e il sud Ayrshire

Il consiglio comunale di Barga ha approvato all’unanimità due patti per il rafforzamento dei rapporti con Barga e la Scozia: un patto di amicizia rispettivamente con la città di Glasgow ed il distretto del sud Ayrshire. Patto di amicizia che poi verrà suggellato in aprile nel corso di un viaggio in Scozia della prima cittadina di Barga, Caterina Campani. Gli accordi saranno siglati in Scozia il 15 aprile con il Lord Provost del sud Ayrshire Iain Cambell ed il 16 aprile, dopo il concerto pucciniano previsto a Glasgow, con il Lord Provost di Glasgow, Jacqueline McLaren . I patti, approvati all’unanimità dal consiglio comunale di Barga, puntano a sviluppare rapporti di collaborazione e di sostegno allo scopo di consolidare la cooperazione internazionale, istituzionale, economica e culturale nell’interesse delle due comunità, rafforzando le relazioni tra Barga e le due realtà scozzesi. I Patti puntano nello specifico a sviluppare la collaborazione nei campi della cultura, turismo, Pubblica Amministrazione, educazione esporto. Glasgow, Sud Ayrhire e Barga si impegnano a realizzare iniziative congiunte di promozione che leghino luoghi e ricorrenze particolarmente significative per le due comunità; a svolgere attività promozionali congiunte, che collegheranno i luoghi e le date di anniversari di particolare importanza. Entrambe organizzeranno visite delle rispettive delegazioni.