Patrizia Lazzari Nuovo “corto“ in concorso a Roma

Nel 2018 riuscì ad ottenere il primo premio al concorso "Donne in corto". Quest’anno prova a bissare quel successo alla rassegna "Immaginaria Film Festival", ma alla fine dei conti è già un successo partecipare alla kermesse romana dal momento che ospita lavori che provengono un po’ da tutto il mondo. Location ideale per l’evento, la città eterna, Roma. Protagonista, la lucchese – ma con lunga esperienza lavorativa proprio in quel di Roma – Patrizia Lazzari. Dal 21 al 23 aprile infatti si terrà al "Nuovo Cinema Aquila" di Roma la 18ª edizione di "Immaginaria Film Festival", rassegna internazionale di cinema al femminile. Numerose le opere in programma provenienti da tutto il mondo: lungometraggi, fiction, documentari e tra i 18 cortometraggi selezionati, domenica 23 aprile, sarà proiettato – in prima nazionale – il nuovo corto della lucchese Patrizia Lazzari, "Se saprai starmi vicino", con Licia Diosi e Sara Lazzarini.

"La sceneggiatura di questo corto - spiega l’autrice - , scritta con Mariana Giurlani, che è anche aiuto regista, non è stata concepita come una storia di eventi, bensì come la narrazione delle emozioni e dello stato d’animo della protagonista, una donna costantemente in bilico tra realtà e fantasia, sogno e immaginazione. Dato il tema, non era facile attribuire un titolo che fosse aderente al soggetto, così abbiamo scelto – previa autorizzazione dell’autrice – quello della poesia di Rosita Vicari che nei suoi versi spiega cosa significhi veramente stare vicino a qualcuno, vicinanza che può essere tale anche nell’assenza di una persona".

All’edizione del 2018 della stessa rassegna romana, Patrizia Lazzari aveva vinto il concorso "Donne in corto", riservato alle opere italiane, con "Mumble Mumble", che racconta il difficile coming out di una madre. Oltre alle due già citate protagoniste, fanno parte del cast, artistico e tecnico, tutto al femminile, Valeria Bindi, Filomena Pennacchio, Chiara Ciciliani, Carolina Marcos, Michela Panigada, Silvana Rossomando, Lorella Scatena, Daniela Pantrini.

"Se saprai starmi vicino" sarà presto presentato anche a Lucca ed è stato iscritto a numerosi concorsi e rassegne italiane ed estere.

Cristiano Consorti