Patrimonio edilizio Piano per il recupero

No al consumo di suolo, sì alla semplificazione per recuperare al patrimonio edilizio esistente capanne, ruderi, garage. Sarà più facile farlo e con la definizione del nuovo Piano Strutturale, saranno proprio i cittadini i protagonisti, con i loro contributi. Accade a Capannori dove è ai blocchi di partenza la stesura del nuovo piano operativo del Comune di Capannori, con la finalità di rivalutare e ripensare tutto il territorio comunale, e con particolare attenzione ad azzerare il consumo di suolo. Entro la fine dell’anno, infatti, sarà adottato il piano strutturale. L’obiettivo prioritario dell’amministrazione Menesini è di facilitare la conversione degli immobili esistenti, semplificare le regole per il recupero del patrimonio edilizio esistente (capanne, ruderi, garage e rimesse), per consentire il cambio di destinazione d’uso degli immobili anche dove oggi è più difficile.

A fronte di questa apertura verso i bisogni dei cittadini, ci sarà un occhio di riguardo alla riduzione del consumo di suolo, per ottenere meno terreni verdi occupati. Si tratta di un modo per rendere il territorio dinamico, adatto alle esigenze di nuclei familiari che vogliono ricongiungersi, oppure chi sceglie ogni anno di venire a vivere a Capannori perché ne apprezzano la peculiarità e per farlo sono disposti anche a recuperare gli immobili esistenti.

"Le nostre parole d’ordine – dichiara l’assessore all’urbanistica Giordano Del Chiaro - sono: meno consumo di suolo verde e più spazio e semplicità per la conversione e il recupero degli immobili esistenti. I cittadini potranno convertire, anche a fini residenziali, immobili già esistenti con altri scopi o di dimensioni che fino ad oggi non hanno permesso interventi".

Ma. Ste.