Patrimonio e conflitti armati al centro della conferenza

Sabato 22 Aprile 2023 alle ore 17.00 alla Fondazione Ricci di Barga si terrà la conferenza "La tutela del patrimonio nei conflitti armati" a cura del Col.(Ris.) Vittorio Lino Biondi, cultore di storia militare, che da molti anni tiene conferenze proprio in questo ambito. La conferenza si propone di indagare sulle conseguenze dei conflitti militari sui Beni culturali europei e mondiali. "L’arte, per Schopenhauer, è la contemplazione della conoscenza, intesa in senso puro e disinteressato, degli aspetti universali e immutabili della realtà. Nell’arte infatti l’uomo si sottrae in parte alla condizione di disperazione prodotta dalla consapevolezza di essere sottoposti alla volontà di vivere." Questa iniziativa è promossa da Fondazione Ricci, Comune di Barga, Istituto Storico Lucchese sez. di Barga, Unitre Barga, Associazione Centolumi, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.