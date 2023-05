Patenti ritirate e trovata droga

I Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Castelnuovo di Garfagnana, nonché le 10 Stazioni dipendenti in territorio Garfagnino e della Mediavalle hanno operato nei giorni scorsi dei servizi straordinari di controllo del territorio. La finalità principale del servizio è stata la prevenzione e il contrasto a furti, spaccio di stupefacenti e violazioni del codice della strada nonché l’incremento della percezione di sicurezza da parte della cittadinanza. Le operazioni, coordinate dalla centrale operativa di Castelnuovo, hanno portato al ritiro di nove patenti; di cui tre per guida in stato di ebbrezza e 6 per esecuzione di manovre pericolose alla guida; ma anche 3 sequestri di stupefacente a carico di 5 persone, trovate in possesso di hashish, cocaina e ecstasy. Quantità modeste, ma che sono state sequestrate dai Carabinieri con segnalazioni alla Prefettura nei confronti degli interessati. Due di essi si sono visti ritirare anche la patente di guida. Tali controlli non sono passati inosservati, tanto che qualche cittadino ha chiamato la centrale operativa del comando di Castelnuovo, dapprima incuriosito, infine manifestando la propria approvazione.