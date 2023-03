Pasti e mense scolastiche, aumentano le soglie Isee

Il Comune di Porcari in controtendenza rispetto al Governo nazionale, che con la riforma del fisco e la "flat tax" accorpa le aliquote: a Porcari queste ultime si spacchettano, si diversificano. Ad esempio diverse soglie Isee di reddito per i costi dei pasti delle mense scolastiche. E’ la curiosità emersa in sede di question time durante il quale l’assessore alle Finanze, Roberta Menchetti, ha anche spiegato l’aumento dell’addizionale Irpef, con il gettito passato da 636mila euro del 2022 a 900mila del 2023, cifre emerse dall’approvazione del bilancio di previsione.

"Ci siamo adeguati ad esempio a Capannori, allineandoci agli altri Enti, inoltre abbiamo mantenuto l’esenzione fino a 15mila euro. Siccome ci sono parametri indicati dal Ministero, in parte il segno più è dovuto anche a formule matematiche. Abbiamo dato la priorità - aggiunge Menchetti - , alla tutela delle fasce deboli. In ogni caso è bene sapere che questi 250mila euro non coprono i costi dettati da impennata delle materie prime, dell’energia (più 50mila euro), dagli oneri sulle scuole (più 120mila euro) e di altre due voci: il fondo che deve coprire i crediti di dubbia esigibilità e riscossione (sempre maggiori) e le risorse da veicolare agli indigenti".

Ma. Ste.