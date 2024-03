"Passi in avanti". Biagi Ravenni plaude all’evento

La presidente del Centro Studi Giacomo Puccini, Gabriella Biagi Ravenni, esprime il suo apprezzamento per il Convegno su Puccini tenutosi all’Università di Siena. "Sono veramente soddisfatta - afferma la presidente - perché vedere insieme musicologi, linguisti, letterati approfondire gli aspetti legati alla lingua utilizzata da Puccini, in ogni sua forma, significa veramente avere fatto fatto passi in avanti; una volta - sottolinea la musicologa - i “libretti” erano considerati non degni di essere studiati: oggi, fortunatamente, i linguisti se ne occupano e, come hanno dimostrato gli interventi al convegno organizzato dalla professoressa Fiammetta Papi, sono presi finalmente nella giusta considerazione e messi al centro della ricerca dal punto di vista della lingua".

Tra l’altro è prevista anche la pubblicazione degli atti del convegno senese, a dimostrazione dell’importanza della “due giorni” di studio; documentazione che rimarrà a testimoniare l’opera di ricerca sul compositore, una ricerca espressa nella complessità delle caratteristiche del Maestro. Prosegue Biagi Ravenni: "L’impresa dell’epistolario - afferma - si è dimostrata vincente, è diventato un prezioso riferimento e a questo si attinge per la vivezza e l’uso della lingua; felici anche per la visibilità che, come Centro studi Giacomo Puccini, ci è stata riconosciuta: dopo 30 anni di lavoro incessante, anche questo particolare ci riempie di gioia".

Conclude la presidente: "Sono particolarmente compiaciuta delle relazioni tenutesi al convegno da parte di giovani ricercatori che si sono fatti onore; così come quelle dei meno giovani come il professor Virgilio Bernardoni, che è stata molto apprezzata; in fondo possiamo dire che Giacomo Puccini è stato ed è anche divertente, proprio grazie alla sua vivacità culturale: non solo il compositore, appunto, ma lo scrittore, il poeta, il fotografo, insomma, per unire tutto, l’uomo".

Mau. Guc.