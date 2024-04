Passeggiata lungo il Serchio per ammirare l’opera del Nottolini

“Maria Luisa, Duchessa di Lucca, una governante da ricordare”: proseguono le visite guidate per il pubblico e le scuole dedicate a Maria Luisa di Borbone e Lorenzo Nottolini, inserite nel calendario di eventi della Fondazione Banca del Monte di Lucca, organizzato per celebrare la scomparsa della duchessa di Lucca, avvenuta il 13 marzo 1824. In collaborazione con il Museo Nazionale Palazzo Mansi, il Ministero dell’Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico IX di Lucca e Massa Carrara e con il patrocinio della Provincia, ha riscosso grande partecipazione la visita guidata, organizzata per scuole e pubblico, alle opere legate a Maria Luisa e Lorenzo Nottolini conservate nel museo. In particolare sono stati illustrati i dipinti ritratti di Maria Luisa e di Lorenzo Nottolini nonché i quattro pannelli di Vincenzo Consani, preparati per ornare il basamento del monumento a Maria Luisa di Borbone posto in piazza Grande. Prossimo appuntamento mercoledì 17 aprile, con ritrovo e partenza alle 11 a Monte San Quirico, con una passeggiata lungo gli argini del Serchio fino a Ponte San Pietro. Gli argini furono in gran parte costruiti nell’Ottocento dall’architetto Lorenzo Nottolini proprio per rafforzare la difesa della città e della Piana dalle inondazioni del Serchio (sul lato nord l’opera di contenimento è attribuita al vescovo San Frediano). Anche in questo caso, la visita è aperta a tutti. Al termine delle celebrazioni realizzate nel mese di marzo, alcuni importanti video documentari ripropongono i momenti salienti di tali iniziative.

Le registrazioni sono state curate e elaborate da Paolo Pescucci, vicepresidente dell’associazione Amici dell’Agorà, che ha realizzato altri video informativi su Lucca e sulle opere di Maria Luisa, in primis sull’Acquedotto Lorenzo Nottolini.