Passaporti, stop code. Ecco 135 posti al giorno

LUCCA

Grazie a un imponente sforzo organizzativo, la Questura di Lucca ha reso disponibili 135 posti al giorno per il rilascio del Passaporto.

Si tratta di una risposta importante per andare incontro alla richiesta delle centinaia di persone che ogni giorno si presentano agli uffici della polizia di Stato per ottenere, o anche solo rinnovare, il documento di identità indispensabile per chi vuole recarsi all’estero nei paesi exra Ue.

L’Ufficio passaporti della questura sarà dunque aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e dalle 14.30 alle 16.

Come già anticipato dal Questore di Lucca, Edgardo Giobbi, nessun cittadino della Provincia di Lucca avrà più problemi ad ottenere il titolo di viaggio. Già nella settimana prossima ci sono circa 250 posti ancora disponibili.

Resta semmai il rammarico che – malgrado gli appelli rivolti alle istituzioni cittadine – non siano state trovate soluzioni per mettere a disposizione della Questura luoghi dignitosi al coperto dove far attendere i cittadini in coda al front office.

Lo stesso questore Giobbi aveva sottolineato la necessità ormai non più differibile per la questura di Lucca di trovare un luogo “decoroso“ dove poter svolgere tutt e le proprie attività che, lo ricordiamo, sono indispensabile per tutti cittadini, anche quelli che vogliono recarsi all’estero.

Un bisogno che è ancora più evidente nel caso del rilascio dei passaporti.

Al dilà delle ininizativa della questura per agevolare i rilasci dei passaporti, resta ferma la possibilità, per chi ha urgenze, di accedere subito allo sportello per ottenere in tempi immediati il passaporto.