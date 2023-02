Passaporti, boom di richieste per la Brexit

La coda davanti all’ufficio

Lucca, 11 febbraio 2023 - Un vero boom di richieste di passaporti, scattato in massa non appena è saltato il “tappo“ della pandemia, con un’onda lunga che prosegue anche adesso e viene complicata anche dalla Brexit: per andare un week end a Londra, ovviamente, non basta più la carta d’identità.

Nel corso del 2021 la questura di Lucca aveva rilasciato 2500 passaporti, mentre nel 2022 appena concluso il numero è schizzato a quota 13mila. Il personale, manco a dirlo, è sempre lo stesso, ma gli uffici di corso Garibaldi cercano di fronteggiare il mare di richieste nel miglior modo possibile, sforzandosi di garantire il rilascio nel giro di 30 giorni. E soprattutto tenendo aperta, a differenza di molte altre città, anche l’attività di sportello senza appuntamento.

"Ogni giorno accettiamo 100 persone – spiega la dottoressa Marianna Stio, dirigente della divisione amministrativa della Questura – tutte senza appuntamento. Fino al maggio scorso funzionava l’agenda online a livello nazionale con prenotazioni “calmierate“ che però non bastavano più appena sono aumentate le richieste. Allora abbiamo aperto a tutti, anche se fronteggiare la mole di richieste è difficile".

L’orario di apertura dell’ufficio passaporti in corso Garibaldi 115 (nell’ex Intendenza di Finanza) è 9-12 il lunedì, il martedì e il venerdì, mentre 13-16 il mercoledì. Chi prima arriva, meglio alloggia.

"Il consiglio che posso dare – prosegue la dottoressa Stio – è di venire qui preparati, con i documenti indicati chiaramente sul nostro sito internet. Purtroppo molte persone arrivano senza neppure avere idea di quali fogli servano per richiedere il passaporto, oppure senza la carta d’identità, e così perdiamo tempo in due. Non parlo dei casi urgenti per motivazioni particolari. Quelli li gestiamo con estrema rapidità dando loro la precedenza assoluta. Ma chi vuole programmare un viaggio deve sapere che al momento a Lucca occorrono trenta giorni per ottenere il passaporto".

"A breve, tuttavia – aggiunge la dirigente – torneremo alla sola prenotazione online. Questo ci consentirà di ridurre i tempi di rilascio a 7/15 giorni. In pratica ogni giorno apriremo l’agenda online per le prenotazioni (circa 20/30) relative al giorno successivo. Dobbiamo anche operare con le risorse di personale che di volta in volta abbiamo a disposizione. E finora abbiamo fatto miracoli...".