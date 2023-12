Passaggio a Retiambiente. Ecco i Comuni aderenti

Sono Camporgiano, Careggine, Castelnuovo Garfagnana, Castiglione Garfagnana, Fosciandora, Gallicano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano, Vagli di Sotto e Villa Collemandina, i tredici comuni della Garfagnana che hanno aderito al Gestore Unico del ciclo integrato dei rifiuti nel perimetro dell’Ambito Territoriale Ottimale Toscana Costa. Dal primo gennaio del 2024 entreranno così a fare parte del gruppo Retiambiente, portando così a 97 il numero delle amministrazioni comunali che hanno affidato il servizio al gestore unico del settore dei rifiuti. L’assemblea straordinaria dei soci, che si è svolta giovedì scorso presieduta dal vicepresidente di Retiambiente, Maurizio Gatti, ha approvato l’unico punto all’ordine del giorno, con il 100% del favore dei presenti, a seguito della lettura di una relazione del consiglio di amministrazione e firmata dal presidente dell’azienda, Daniele Fortini. Questi tredici Comuni della Garfagnana, hanno di fatto anticipato la data d’ingresso in Retiambiente, andando a conferire le proprie quote prima del 2025, anno previsto come limite fissato, e dunque consentito alla società Gea srl di diventare società operativa locale del gruppo. "Procedere in questo processo di aggregazione rappresenta un percorso fondamentale per la Capogruppo e per le proprie società – ha commentato a margine del consiglio il coordinatore del comitato di controllo Marco Pinelli –. Stiamo lavorando in modo tale che si possa arrivare a operare nel 100% dei Comuni dell’Ambito territoriale ottimale". "Ringrazio Retiambiente a nome del Comune da me rappresentato e dei Comuni della Garfagnana – ha dichiarato in assemblea il primo cittadino di Gallicano, David Saisi -. Abbiamo deciso di anticipare il nostro ingresso dopo un percorso che non è stato sempre facile. Un sentito ringraziamento va dunque al consiglio di amministrazione dell’azienda per tutto il lavoro svolto. Contiamo di poter usufruire di benefici e di un miglioramento complessivo dei servizi, grazie all’ingresso nel gruppo".

Fio. Co.