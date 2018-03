Lucca 20 marzo 2018 - Traffico bloccato lungo le vie di accesso a Lucca fra le 8.20 e poco prima delle 9 di martedì 20 marzo. Alcuni passaggi a livello sono rimasti infatti bloccati. La causa, un veicolo che avrebbe attraversato il passaggio a livello lungo via Vecchia Pesciatina mentre le sbarre si stavano abbassando per l'imminente arrivo di un treno. L' urto contro una delle sbarre ha fatto scattare il sistema di protezione con il blocco anche dei passaggi a livello collegati. I tecnici partiti dalla stazione di Lucca hanno impiegato circa mezz'ora per riparare il danno e consentire la ripresa della regolare attività dei passaggi a livello nella zona. Anche il traffico ferroviario ha subito rallentamenti. Disagi fra gli automobilisti considerata l'ora di punta e l'apertura di scuole e luoghi di lavoro.