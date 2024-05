Partono i lavori del secondo lotto di via della Zecca

Inizieranno lunedì i lavori di rifacimento del selciato in pietra di Matraia del secondo lotto di via della Zecca, nel tratto sud, quello più vicino alla Madonna dello Stellario. Il cantiere che prevede il completo rifacimento della superficie stradale in blocchi di pietra durerà fino a dicembre e avrà un costo di 600mila euro a carico del Comune di Lucca.

È stata quindi firmata l’ordinanza che prevede il divieto di sosta e transito nella zona interessata dal cantiere. Il traffico veicolare in direzione nord potrà utilizzare via del Fosso; per i pedoni è prevista la realizzazione di un percorso protetto. La linea 2+ di Autolinee Toscane in direzione San Vito sarà deviata sulla circonvallazione; resta invece invariato il percorso della stessa linea in senso opposto verso Chiasso - San Concordio. Informazioni più dettagliate saranno disponibili sull’app e sul sito web di Autolinee Toscane.