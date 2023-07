Partono i cantieri-lampo Modifiche agli stalli nelle piazze Santa Maria e della Magione

Sosta e cantieri, ecco una raffica di novità nel giro di pochi giorni. Partono lunedì 24 tre importanti cantieri che vedranno rinnovare il sistema della sosta in piazza Santa Maria (e successivamente anche in piazza della Magione) e metteranno mano definitivamente alla copertura del canale Benassai all’incrocio di via Guidiccioni a San Concordio e al restauro del selciato di via della Zecca a Lucca.

Il primo a prendere il via e a concludersi in un solo giorno sarà il cantiere lampo per la trasformazione di piazza Santa Maria sulla quale non sono mancate le polemiche politiche per i ritardi. Il nuovo progetto, come noto, prevede di destinare solo l’area nord-est della piazza ai parcheggi a pagamento, mentre sul lato opposto sud-ovest verrà realizzato uno spazio pedonale davanti alle attività commerciali corredato di panchine ed altri elementi di arredo: sul margine di questa zona troveranno spazio anche 15 nuovi stalli auto gialli dedicati ai residenti.

Sempre la prossima settimana – anche in questo caso nell’arco di una giornata – gli stalli ‘blu’ a pagamento di piazza della Magione saranno trasformati in ‘gialli’ per i residenti ed un’area della piazza sarà liberata dalle auto (probabilmente per essere destinata alle attività commerciali che si affacciano sulla piazza), mentre a poca distanza verranno recuperati 56 posti a pagamento riaprendo il parcheggio interno alla Manifattura; resterà inalterata la viabilità per raggiungere piazza della Magione.

"Come annunciato da tempo mettiamo mano a due progetti che vanno a migliorare il decoro, la logistica e la sicurezza di transito delle zone di accesso ovest e nord interne al centro storico - affermano gli assessori ai Lavori pubblici e alla Mobilità, Nicola Buchignani e Remo Santini - . I cantieri di San Concordio e di via della Zecca saranno invece più impegnativi, ma andranno a risolvere definitivamente problemi annosi che non potevano più essere procrastinati e su cui ci siamo fortemente impegnati".

A San Concordio, finalmente dopo anni di attesa, prenderà il via il cantiere per il restauro della copertura lesionata del canale Benassai – con un costo di 450mila euro – che rappresenta l’ultimo tratto rimasto delle opere tombate da consolidare. Come già annunciato il cantiere inizierà dalla realizzazione di un bypass nel piazzale della chiesa parrocchiale che consentirà di non interrompere il traffico in uno degli incroci più importanti del quartiere. Ma lunedì partirà anche un cantiere che interesserà fino ad ottobre via della Zecca. In questo caso si parte con un primo finanziamento di 300mila euro a cui – con la variazione di bilancio – si aggiungeranno altre importanti risorse. Verrà completamente restaurato il selciato in pietra di Matraia che verrà collocato su una soletta armata di maggiore resistenza utilizzando malte e materiali innovativi per garantire la resistenza nel tempo.

Il cantiere partirà dalla zona della piazzetta per cui il transito della strada verrà interrotto e deviato su via del Fosso, riservando l’accesso ai soli residenti che potranno inoltre usufruire dei nuovi 15 stalli gialli ricavati in piazza Santa Maria.

Fab. Vinc.