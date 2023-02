Partito Democratico: al via le primarie nei circoli

Il Congresso nazionale del Partito Democratico entra nel vivo e anche i sette circoli dell’unione comunale di Lucca si riuniscono in questi giorni per la fase di discussione e voto riservata agli iscritti.

Con la consegna e validazione delle firme raccolte fra gli iscritti, lo scorso 27 gennaio sono state ufficializzate quattro candidature. Saranno Gianni Cuperlo, Stefano Bonaccini, Paola De Micheli ed Elly Schlein a sfidarsi per la Segreteria nazionale del Partito Democratico. Il percorso congressuale prevede ora che ogni circolo del PD si riunisca, discuta e voti sulla base delle linee politico-programmatiche presentate dai singoli candidati.

A Lucca la macchina organizzativa è partita ieri alle 18,30 con il circolo PD Centro storico in piazza S.Francesco. Dopo la presentazione delle mozioni dei candidati alla segreteria nazionale, fino alle ore 22 hanno votato gli iscritti PD in regola con il tesseramento (è possibile rinnovare anche il giorno stesso della convenzione di circolo) e gli iscritti a partiti e movimenti che hanno aderito al percorso costituente.

Si prosegue poi sabato prossimo 11 febbraio dalle ore 10 alle ore 14, quando a riunirsi e votare saranno invece gli iscritti ai circoli PD di Lucca Est, Lucca Sud e di Ponte a Moriano in una assemblea unitaria che si terrà nella sede del Partito Democratico in via Barbantini 112 a Lucca.

Infine domenica 12 febbraio, presso la sede Arci in piazzale Sforza, dalle ore 16 alle ore 20 sarà il turno degli iscritti ai circoli PD di S.Anna, Oltreserchio e Sant’Alessio.

Dopo questo passaggio fondamentale e riservato agli iscritti, i due più votati in tutti i circoli PD si contenderanno la segreteria nazionale alle Primarie di domenica 26 febbraio, alle quali potranno votare anche i non iscritti. Potrà infatti partecipare al voto chiunque dichiarerà di riconoscersi nella proposta politica del Partito Democratico e accetterà quindi di essere registrato nell’albo delle elettrici e degli elettori.

Intanto in parallelo c’è la sfida toscana tra Emiliano Fossi e Valentina Mercanti per la segreteria regionale del Pd. Come da regolamento, trattandosi delle uniche due candidature, per il segretario regionale non è previsto un voto nei circoli, ma unicamente nelle primarie aperte a tutti gli elettori il 26 febbraio prossimo. Oggi Valentina Mercanti, candidata alla Segreteria regionale toscana del PD, interverrà alle 18:30 all’aperitivo organizzato dai giovani impegnati in politica al Bar La Pecora Nera, nel Giardino degli Ossevanti in via della Quarquonia.