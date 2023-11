Partiti gli eventi per le festività. Castelnuovo, premiati gli acquisti

Sono partite le iniziative di Natale a Castelnuovo. L’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio Lucca & Massa Carrara, anche quest’anno è una delle protagoniste degli eventi natalizi coordinati dal Comune di Castelnuovo.

Secondo un format vincente e consolidato, l’associazione produrrà il suo impegno soprattutto verso le famiglie e verso i propri associati cercando di aumentare il numero di acquisti natalizi fatti in paese.

Tutto questo con un gioco di Natale che premierà chi comprerà a Castelnuovo, nei negozi associati, e potrà ottenere uno dei 110 premi messi in palio per l’occasione: da un microscopio di precisione a una televisione, da una spesa alimentare dal valore di 70 euro a borse, portafogli, accessori vari, cesti alimentari e buoni sconti nei vari negozi.

Gli acquisti sono validi a partire da quelli iniziati venerdì scorso. Comunque per maggiori informazioni si può consultare il sito www.castelnuovoeventi.it. Centro nevralgico per il gioco e per tutte le iniziative di Natale sarà piazza Carli, la nuova piazza Carli adiacente a via Farini. Qui infatti sarà collocato il villaggio di Babbo Natale con la casetta del popolare Santa Claus, grazie al sostegno degli Autieri Garfagnana, un laboratorio per bambini e ci sarà sempre l’accompagnamento di un mercatino a partire dal 2 dicembre in tutti i week-end fino al 23 dicembre compreso il giorno dell’Immacolata. Coda finale il 5-6 gennaio con l’arrivo della Befana.

Il programma ufficiale sarà presentato assieme alle altre iniziative comunali, il primo fine settimana infatti sarà coincidente con l’evento Castelnuovo città della Castagna.

Anche per il Natale 2023, l’associazione ringrazia gli importanti sponsor Lucart, Idrotherm, Intersonda, Guidi Gino, Carrefour e tutti gli altri coinvolti, la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, la Camera di Commercio Toscana Nord Ovest e la Fondazione Banca del Monte di Lucca.

Dino Magistrelli