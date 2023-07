Parte l’operazione decoro urbano Il Comune rifà il look alla città

L’avanzo comunale di bilancio? In parte finirà in investimenti per la manutenzione del territorio, dei paesi, delle frazioni, delle strade, degli impianti sportivi e delle scuole.

E’ quello che assicura il Comune di Lucca che, come aveva annunciato in sede di approvazione del rendiconto di gestione, ha stabilito come utilizzare i 12 milioni di avanzo libero, una parte dei quali andrà inoltre a ridurre i mutui che gravano sull’ente.

"L’idea che abbiamo – spiega il sindaco Pardini – è di favorire uno sviluppo complessivo del territorio. I paesi e le frazioni del comune di Lucca sono infatti luoghi bellissimi dove già si vive bene, ma che necessitano da parte nostra di un’attenzione tutta particolare. Per questo abbiamo voluto incrementare il presidio nelle periferie e nei paesi introducendo la la figura del cantoniere, che nei prossimi mesi comincerà a prendersi cura del territorio, in modo che le persone abbiano un punto di riferimento per ogni piccola segnalazione sul decoro, dalla pulizia delle zanelle ad altri interventi necessari".

In dettaglio, 700mila euro serviranno per nuove asfaltature sulle strade, specificatamente destinate alla periferia e alle frazioni, 100mila euro serviranno per migliorare gli impianti sportivi e 150mila euro per acquistare nuovi arredi per le scuole; 100mila euro saranno utilizzati per interventi a favore dell’ambiente e 100mila euro per l’acquisto di nuovi arredi e per interventi legati al decoro, anche in questo caso con una maggiore attenzione rivolta all’esterno delle mura. Inoltre, 350mila euro saranno destinati all’implementazione del sistema di accesso alla Ztl, anche con l’installazione di nuovi varchi, 247mila euro alla sicurezza, 100mila euro serviranno a realizzare un allestimento delle mura, e altre risorse saranno impiegate a completamento di interventi già previsti nel programma triennale, come per esempio il completamento del rifacimento della pavimentazione di via della Zecca e la progettazione per il recupero del castello di Nozzano.

"Potevamo tenere nel cassetto l’avanzo prodotto – aggiunge l’assessore Moreno Bruni –, ma abbiamo ritenuto che fosse invece importante reinvestirlo sul territorio. Per circa 5 milioni e 591mila euro, lo abbiamo utilizzato per diminuire i mutui a carico del Comune, mantenendo lo stesso livello di interventi e diminuendo la spesa corrente di circa 250mila euro all’anno. Dall’altra parte, con circa 2milioni e 600mila euro, abbiamo potuto prevedere tutta una serie di nuovi interventi nei settori che l’amministrazione ritiene strategici, privilegiando in modo particolare tutte quelle realtà esterne al centro storico, i paesi e le frazioni dove vivono tante famiglie lucchesi".

Fabrizio Vincenti