Parte l’anno di Puccini. Veronesi tifa Di Simo e apre il centenario con l’Accademia

Mentre annuncia il primo grande evento che apre l’anno delle celebrazioni Pucciniane, il presidente del comitato, Alberto Veronesi lancia un prezioso personale assist per la riapertura del Caffè Di Simo. “Questo 2024, anno del centenario di Giacomo Puccini – dichiara infatti il Presidente Maestro Alberto Veronesi – si è aperto con i migliori auspici. Innanzitutto l’amministrazione comunale di Lucca ha dato seguito con successo ad un indirizzo espresso dal Comitato Scientifico delle Celebrazioni Pucciniane creando le premesse per la riapertura del Caffè Di Simo, storico locale pucciniano di Lucca. Inoltre il Comitato, è stato protagonista di un concerto pucciniano per il giorno della Memoria alla Camera dei Deputati, introdotto dal Presidente della Camera onorevole Lorenzo Fontana, con un’ora e mezza di diretta televisiva su Rai 3“. Intanto si alza il sipario sull’anno pucciniano. Domani sera 18 al Teatro Eden di Viareggio si terrà la Cerimonia di apertura ufficiale. Per la speciale occasione saranno sul palco per un concerto altamente significativo, alcuni dei più autorevoli interpreti pucciniani di oggi.

Quindi l’Orchestra della Accademia della Scala, diretta dal maestro Michele Gamba, appena reduce da un grande successo con la direzione di Medea al Teatro alla Scala, accompagnerà il soprano Carolina Moreno Lopez, già protagonista della Butterfly estiva torrelaghese, inoltre Francesco Meli, di cui si ricordano gli straordinari successi pucciniani al Teatro alla Scala e Leo Nucci, il leggendario baritono verdiano e pucciniano che ha interpretato 550 Rigoletto nella sua straordinaria carriera internazionale. “Un avvio di grande caratura, alla presenza di artisti tanto significativi, Accademia del Teatro alla Scala, Michele Gamba, Francesco Meli, Leo Nucci e Carolina Moreno Lopez, in un nuovo valido luogo concertistico a Viareggio che si riapre alla città – sottolinea Veronesi – , si pone nell’ottica di continuità con il livello straordinario degli eventi pucciniani di cui abbiamo già avuto un’anticipazione con i Wiener Philharmoniker, La Filarmonica della Scala, la Budapest Festival Orchestra, Zubin Mehta, Ivan e Adam Fischer e gli atri meravigliosi interpreti che si sono succeduti sui palcoscenici di Lucca, Torre del Lago, Milano e Vienna”.

Tra i brani in programma per l’inaugurazione del cartellone più atteso, “Recondita armonia” da Tosca, “Sì mi chiamano Mim씓O Mimì, tu più non torni” e “Donde Lieta“ da La Boheme, “O mio babbino caro” e “Ah vittoria! vittoria” da Gianni Schicchi. Immancabile “E lucevan le stelle” da Tosca così come un “passaggio“ sulla Manon Lescaut. Il centenario di Puccini decolla in grande stile, con la città che attende il momento in cui il Caffè Di Simo riaprirà quella porta per liberare i ricordi più belli legati al Maestro.

L.S.