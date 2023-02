Parla Masini, storico titolare dell’alimentari

Oggi abbiamo intervistato Masini Giovanni, proprietario dell’alimentari Masini, e i suoi dipendenti.

Giornalista: recentemente che cosa compra la gente?

Giovanni: Compra meno cose contenenti imballaggio di plastica, le cose che la gente compra maggiormente sono quelle strettamente necessarie ad esempio: pane, uova, carne fresca, salumi ecc...

Giornalista: i prodotti che vendete sono artigianalifreschi, oppure provengono da industrie?

Giovanni: Alcuni dei nostri prodotti provengono da industrie (cose confezionate) ma la maggior parte dei nostri prodotti sono artigianali ad esempio: tordelli lucchesi, biscotti, salcicce, torte con i becchi, crostate, frittelle. Inoltre i nostri prodotti, come carne, verdura, formaggi, olio e tanto altro ancora; sono tutti alimenti freschi a Km 0. Durante le festività facciamo prodotti speciali es: per San Valentino tordelli di barbabietola e per pasqua i tordelli di baccalà.

Poi abbiamo pensato di fare qualche domanda ai dipendenti, e ai clienti.

Giornalista: Che cosa cerchi di evitare quando fai la spesa e che cosa compri?

Dipendente: Cerco di evitare prodotti che contengono la plastica.

Cliente: preferisco spendere leggermente di più ma avere prodotti di qualità e Km 0.