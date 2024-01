"Park interrato, “buco nell’acqua“". L’opposizione torna all’attacco

"Perché andare avanti con il parcheggio interrato fuori Porta Santa Maria, un’opera faraonica e inutile che non convince neanche la maggioranza?": se lo chiedono all’unisono le forze di opposizione (Pd, Lucca Futura, Sinistra con Lucca - Sinistra civica ecologista, Lucca è un grande noi, Lucca Civica-Volt-Lucca è popolare, LibDem) che almeno sul tema tornano a parlare con una sola voce. Per l’opposizione, l’idea è andare avanti con l’area Gaddi, a maggior ragione tenendo presente che il piano operativo adottato, infatti, prevede la realizzazione in quel punto di un’area di sosta e parcheggio.

"Da quando il progetto “buco nell’acqua“ della giunta Pardini è stato presentato - si legge in una nota - abbiamo espresso la nostra contrarietà. Un’opera costosissima, inutile, impattante anche dal punto di vista ambientale, che aggraverà il traffico e le casse comunali, che non tiene conto della preziosa falda acquifera sottostante la piazza Martiri della Libertà. Un’opera che dimostra quanto sia limitata la visione dell’amministrazione Pardini sullo sviluppo della città, visto che il parcheggio, che aggiungerà un numero limitato di nuovi posti, avrà un costo esorbitante di ben 25 milioni di euro. Cifra per la quale sarà contratto un mutuo che, contando anche gli interessi, inchioderà i conti comunali per decenni".

"La conseguenza sarà che il bilancio del Comune non potrà fare affidamento per molti anni sui ricavi di Metro srl, società totalmente partecipata dal Comune, che dovranno andare a ripianare il debito contratto. Riflessioni che abbiamo avanzato in tutte le sedi, anche in occasione del consiglio comunale su bilancio e piano triennale: anche in quell’occasione, come in quelle precedenti, siamo stati criticati dal sindaco Pardini e dall’assessore Buchignani per la nostra posizione".

L’opposizione chiede alle forze di maggioranza perplesse sul progetto di dissentire pubblicamente, dopo che sono emersi contrasti in seno alla giunta e alla maggioranza di centrodestra. "Ora veniamo a conoscenza - concludono - che anche nella maggioranza esisterebbero delle perplessità rispetto al progetto: notiamo però che nessuna componente del centrodestra ha il coraggio di dissentire pubblicamente, rispetto a un’opera che incontra il dissenso di un numero sempre maggiore di cittadini. Il parcheggio che doveva diventare l’opera-simbolo del mandato Pardini sfuma già".

F.V.