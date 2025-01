“Paris Texas“, il capolavoro di Wim Wenders al Circolo del Cinema

Anche per questa settimana il Circolo del Cinema di Lucca continua la programmazione di film in prima visione nella rinnovata sala del Cinema Centrale. Stasera infatti, alle ore 21.15 sarà proiettato al Cinema Centrale Paris Texas il capolavoro di Wim Wenders restaurato e rieditato al cinema con grande successo di pubblico. Per Emmanuel Carrère, Paris, Texas è “il film più calmo, più sobrio che Wenders abbia mai diretto”. Sicuramente è l’opera che ha definitivamente consacrato il regista tedesco tra i grandi autori del cinema mondiale, vincendo la Palma d’oro a Cannes.

L’ultimo film del periodo americano di Wenders, scritto da Sam Shepard, è un road movie libero, tenero e disperato, un omaggio ai luoghi del western, una rilettura umanissima dei generi hollywoodiani. Un padre che invecchia sotto il cappello da baseball e un figlio bambino attraversano il Texas su un pick-up, in cerca d’una moglie e mamma perduta anni prima. Parlano di teoria del big bang e del perché lei se n’è andata. L’uomo, che aveva chiuso nel silenzio colpe e sconfitte, riscopre la parola e il senso delle relazioni umane.

Li riscopre così bene che quando infine trovano la donna, in una specie di sex club dove le ragazze parlano ai clienti attraverso un vetro, senza vederli, Harry Dean Stanton può spezzarle e spezzarci il cuore raccontando una storia, che naturalmente è la loro storia. Lei è la Nastassja Kinski del 1984, e non c’è altro da dire. Seducente, con idee di cinema splendide, ma anche incapace di tenere a freno la sua furia. Un flusso di coscienza che scuote e non lascia indifferenti. Il film sarà proiettato in lingua originale con i sottotitoli in italiano. Ingresso con biglietto ridotto di 6 euro. Per accedere al Cinema Centrale occorre essere in possesso della tessera annuale (10 euro).