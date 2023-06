"Parigi-Montmartre", grande scoperta nell’opera di Vittorini

A Barga, presso la collezione permanente che da un paio di mesi è stata aperta in via dell’Acquedotto dedicata al grande artista del ‘900 Umberto Vittorini, fa bella mostra adesso una recente scoperta. Un quadro, "Montmartre – Parigi" del periodo appunto "parigino", di Umberto Vittorini, che rappresenta una svolta importante nella narrazione della sua lunga attività artistica. Solamente in una brochure degli anni Sessanta, purtroppo priva di immagini, relativa a una mostra presso la Galleria Macchi di Pisa, nell’elenco delle opere, si accennava a un quadro iscrivibile a questo periodo. Opere talmente rare da reperire che, alcuni critici d’arte, avevano messo in dubbio, che il Vittorini si fosse realmente recato in quella città.

Verificata però la presenza del fratello, Nello, in Francia, dal 1927 al 1939, è su tale periodo che si sono concentrate le ricerche. Nel 2005, in una importante asta nazionale, era stato battuto, un quadro di Vittorini, datato 1930, dal titolo "Montmartre-Parigi", ma da allora irreperibile in qualche collezione privata. Durante la recente perizia di un quadro, che riporta solo la firma dell’artista, l’archivio delle opere è stato di fondamentale aiuto. Stile, panoramica, sfondo, posizionamento delle figure, proporzioni, tutto coincide con il quadro "Montmartre – Parigi".

È dunque a tutti gli effetti, una visione del famoso quartiere parigino negli anni Trenta. Visto che, uno degli scopi principali della Collezione Vittorini Barga, è quello di documentare e fare conoscere le vicende storico-artistiche di Vittorini, si è proceduto all’acquisizione del quadro, da oggi esposto in collezione, così da riuscire per la prima volta a rendere fruibile, a pubblico e critica, quella che è a tutti gli effetti, per quanto concerne Vittorini, una scoperta eccezionale. Alla raccolta delle "acqueforti", unica nel suo genere per numero di opere, si aggiunge dunque questa nuova importante acquisizione.

Luca Galeotti