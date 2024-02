Pari per il Castelnuovo. Paura per Inglese aiutato da un avversario

Un punto e una grande partita per il Castelnuovo sul non facile campo della "Covetta" di Avenza contro la San Marco. Per i gialloblù da sottolineare anche il settimo gol consecutivo di Gianluca Camaiani, classe 2003. Comunque un po’ di rammarico resta per i due punti in più che non sono arrivati. "Ancora una buona prestazione – commenta il team manager Pierpaolo Pucci – e sicuramente meritavamo di più". Nonostante lo spavento, sta bene anche il capitano Francesco Inglese, che era dovuto uscire per un colpo rimediato in testa. Il giocatore, che aveva perso i sensi, è stato soccorso dall’avversario Mario Verona, che rendendosi conto della situazione, ha evitato il rischio di soffocamento e messo in sicurezza Inglese, prima dell’arrivo dei medici. Al San Marco Avenzana e a Verona vanno i ringraziamenti da parte del Castelnuovo.

Dino Magistrelli