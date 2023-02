Pardini tuona su Gobetti "Ridimensiona le foibe"

"E allora, le foibe?": il libro di Eric Gobetti, presentato di fronte a circa 500 studenti lucchesi nell’Auditorium della Fondazione Cassa di piazza S.Francesco a cura dell’Anpi, ha scatenato la dura presa di posizione del sindaco Pardini. Gobetti non è nuovo a posizioni in controtendenza sul dramma degli italiani infoibati e di quelli costretti a scappare dall’Istria, Dalmazia e Fiume per non perdere almeno la vita. "Le vittime, dunque, sono soprattutto militari – dichiara nella prefazione-intervista del suo libro – che hanno combattuto fino all’ultimo coi nazisti, o funzionari statali che hanno collaborato con essi. In entrambe le fasi, in ogni caso, la quota di donne è minima (solo alcune spie o vittime di specifiche ritorsioni) e i bambini non figurano tra le vittime. Tutto ciò dimostra, in breve, perché è impossibile parlare di pulizia etnica e tantomeno di genocidio". Concetti che, di fronte a una platea di ragazzi condotti dai responsabili delle rispettive scuole, mentre il Provveditorato ha già dichiarato non saperne nulla, sono stati ritenuti inaccettabili dal primo cittadino.

"Non c’è giorno in cui il sindaco non venga tirato in ballo dall’opposizione – spiega Pardini – perché prenda le distanze da qualsiasi cosa succeda in giro, al di là delle sue responsabilità e competenze specifiche. Oggi sono io a chiedere al centrosinistra moderato di prendere pubblicamente le distanze dall’iniziativa organizzata nell’Auditorium di S.Francesco, dove molti studenti sono stati condotti dai loro insegnanti ad ascoltare un lungo intervento del controverso storico relativista, dall’approccio militante, Eric Gobetti che nei fatti ridimensiona il valore del Giorno del Ricordo, della strage delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. In sostanza, una ricorrenza che dovrebbe unire e riconciliare gli italiani – mai digerita da una certa sinistra – è stata usata come arma politica di parte".

"Ma la cosa davvero inaccettabile – prosegue Pardini – è che la missione delle scuole di creare senso critico nei loro alunni si facciano complici di una lezione frontale tenuta da uno studioso molto contestato in tutta Italia senza alcun contraddittorio, senza mettergli accanto un altro storico capace di confutare ad armi pari la sua interpretazione dei fatti e delle fonti. Sono altresì stupito e sorpreso di come un evento del genere abbia trovato spazio nell’Auditorium S.Francesco, importante struttura congressuale della nostra città, da sempre utilizzata per eventi di grande spessore culturale. Da parte mia non posso che rinnovare l’abbraccio a tutte quelle famiglie di italiani di origine istriana, che invece di sentirsi accolte dalla propria comunità e comprese nella tragedia vissuta e in una memoria condivisa si vedono coinvolte e strumentalizzate in una interminabile lotta fra nostalgie e bandiere identitarie che con il ricordo non hanno davvero niente a che fare".