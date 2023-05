Pardini traccia la rotta “Il modello è Parma Vogliamo portare Lucca nel mondo“

"Guardo al modello Parma per Lucca Capitale della Cultura": all’indomani dell’annuncio della candidatura della nostra città al titolo di Capitale italiana della Cultura 2026, è lo stesso sindaco Mario Pardini a spiegare il percorso e gli attori che intende coinvolgere in questa sfida indubbiamente prestigiosa e complessa per la nostra città che negli scorsi anni non è mai riuscita a disputare.

L’atto firmato mercoledì scorso in giunta costituisce infatti solo il primo passaggio, a cui seguirà l’invio della contestuale manifestazione di interesse al Ministero della Cultura entro il 4 luglio. Entro il 27 settembre l’amministrazione dovrà trasmettere il dossier completo del progetto culturale. Poi i 10 progetti finalisti saranno selezionati entro il 15 dicembre e verranno discussi nelle audizioni pubbliche entro il 14 marzo 2024. La procedura si concluderà entro il 29 marzo 2024 con l’annuncio della città vincitrice, a cui sarà assegnato il titolo con delibera del Consiglio dei Ministri.

Sindaco, la sfida è di quelle importanti: pensa di gestirla in prima persona?

"Sì, ma come sempre conterà sulla mia squadra, a partire dall’assessore alla Cultura e non solo: l’ho detto e ripetuto tante volte, il concetto della giunta come una squadra, che io definisco a trazione integrale, è quello che varrà anche in questa prestigiosa sfida".

Molte città che hanno concorso si sono però rivolte a professionisti esterni proprio per seguire nel migliore dei modi l’iter, si potrebbe fare il caso di Parma, ma non solo: farete altrettanto?

"Sicuramente ci affideremo a qualcuno, abbiamo un’idea per il nome, ma per il momento, non essendo ancora chiuso il discorso, preferisco non farlo. Posso però aggiungere che vogliamo seguire esattamente il modello Parma, Capitale della Cultura nel 2020 e 2021".

Nell’annunciare la candidatura, ha subito specificato che vuole ricercare il concorso del resto del territorio lucchese.

"La cultura è un ponte, e vogliamo portare Lucca nel mondo attraverso il ponte che lega la Rocca Ariostesca alla Versilia, alla Piana. Lucca deve essere capofila di un progetto più ampio. Lo dicevamo già in campagna elettorale e da tempo lavoriamo all’obiettivo, ora, con la pubblicazione del bando, siamo entrati nella fase più operativa. La parola chiave è sinergie. Come cerco il lavoro di squadra con la giunta, così intendo fare con gli altri Comuni del territorio. Ho fatto un appello perché vogliamo coinvolgere tutte le nostre eccellenze in questa sfida. Con Viareggio e Pescaglia lavoriamo a stretto contatto per il Centenario Puccianiano e contiamo di collaborare anche su questa partita, dove abbiamo l’ambizione di coinvolgere tutti. Oggi ero in Mediavalle e ne ho già parlato con i sindaci della zona".

Caliamo di livello, scendiamo a quello del vil denaro: avete stabilito un budget per coprire i costi?

"Ci sarà un budget, ma non credo proprio saranno cifre enormi, sarà un budget importante ma è la partita in gioco e le sue ricadute a esserlo: non ci saranno difficoltà, sarà un investimento importante per Lucca".

Fabrizio Vincenti