Pardini nella Casa del Presidente ”Avanti con l’intitolazione di una strada o piazza a Pertini”

Il sindaco Mario Pardini è stato ricevuto ieri dal collega del piccolo Comune di Stella, in provincia di Savona, meno di tremila abitanti ma luogo simbolo per l’Italia perché ha dato i natali all’ex presidente della repubblica Sandro Pardini. La notizia è stata diffusa dal primo cittadino ligure Andrea Castellini sui canali social, e riportata anche dallo stesso Pardini.

L’incontro, non è stato casuale ma riconduce alla nota polemica sul voto contrario del consiglio comunale di Lucca di intitolare una via o una piazza al “Presidente più amato dagli italiani”. Dal diniego, si era scatenata una polemica a livello nazionale. Oggi, un ulteriore tassello va ad aggiungersi alla vicenda: ma i toni, a quanto pare, sono ben altri.

Scrive su Facebook Castellini: "Ogni promessa è debito questa mattina (ieri per chi legge, ndr) il sindaco di Lucca Mario Pardini ha accettato il mio invito ed è venuto a Stella a trovarci direttamente presso la Casa del Presidente Sandro Pertini dove dinanzi all’amministrazione comunale di Stella, all’Associazione Sandro Pertini e ai cittadini presenti, ha preso l’impegno di intitolare una piazza o una strada al nostro Presidente Pertini così da concludere definitivamente le polemiche nate nelle settimane precedenti".

Va avanti Castellini: "L’impegno pubblico del collega mi riempie di orgoglio e mi spinge ancora di più a impegnarmi per valorizzare la figura del nostro amato Presidente".

Lo stesso Castellini, poi, ha annunciato che interverrà "il 6 dicembre al consiglio comunale aperto di Lucca, dove rimarcherò a gran voce anche in quella sede che il Presidente Sandro Pertini non deve assolutamente essere strumentalizzato da nessun partito, di destra o di sinistra, ma essere solo ricordato per ciò che ha fatto e per i suoi ideali di libertà e di giustizia".

Pardini ringrazia "il sindaco Castellini per averci invitato, insieme al presidente del consiglio comunale di Lucca Enrico Torrini e il mio staff, a visitare e il Museo Casa Natale del Presidente Sandro Pertini; avevo già parlato con il primo cittadino nei giorni dell’assemblea nazionale dell’Anci a Genova, oggi mi ha confermato la sua partecipazione al nostro consiglio comunale aperto del 6 dicembre sulla figura di Sandro Pertini".

Resta da vedre, adesso, se da queste parole il centrosisistra lucchese si sentirà definitivamente rassicurato.

Maurizio Guccione