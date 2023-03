Pardini, missione europea Con omaggio a Puccini

Trasferta in terra belga per il sindaco di Lucca Mario Pardini. Accompagnato dal capo di gabinetto Beniamino Placido, il primo cittadino è da martedì scorso (e vi resterà sino a oggi) a Bruxelles dove ha avuto alcuni incontri al Parlamento europeo tra cui quello con l’eurodeputata Susanna Ceccardi, con Dominik Piotrowski, vice-capo Unità Politiche dell’aviazione con al centro dell’incontro il tema del sistema aeroportuale toscano.

Pardini ha visitato anche gli uffici della Regione Toscana a Bruxelles per un confronto sui temi che interessano il nostro territorio.

Con lui, anche una delegazione della Lega che vede tra gli altri il consigliere regionale Massimiliano Baldini e il coordinatore comunale Salvadore Bartolomei.

"Ringrazio l’onorevole Susanna Ceccardi per avermi invitato al Parlamento Europeo per una serie d’incontri insieme ai consiglieri regionali della Lega – scrive Pardini sul suo profilo Facebook – è sempre più importante per Lucca tenere un rapporto diretto con le sedi istituzionali in Europa, per parlare – come in questo caso - di infrastrutture, energia e più in generale delle criticità ed opportunità per il nostro territorio".

La trasferta a Bruxelles è stata anche un’occasione per visitare la lapide che ricorda il luogo dove è morto Giacomo Puccini nel 1024 e rendere omaggio al grande maestro, vero e proprio orgoglio lucchese nel mondo.

Proprio a riguardo di Puccini, da segnalare anche il commento del consigliere regionale della Lega, Massimiliano Baldini, sotto la foto che vedete qui a destra e pubblicata anche sul suo profilo social.

"Nell’avvicinarsi del centenario della morte di Giacomo Puccini – dice Baldini – non potevamo non cogliere l’occasione, ‘tutti insieme‘, per rendere visita al luogo dove il Maestro morì qui a Bruxelles. Insieme al sindaco di Lucca, Mario Pardini, e alla vice presidente della commissione cultura in Regione, Luciana Bartolini; ma anche il capo di gabinetto di Lucca, Beniamino Placido, il segretario della Lega di Lucca, Salvadore Bartolomei, il consigliere comunale di Torre del Lago Alberto Pardini. Tutte rappresentate, Lucca dove nacque, Torre del Lago dove visse a lungo ed è sepolto, Viareggio dove trascorse l’ultimo scorcio della sua esistenza lasciando la straordinaria incompiuta Turandot".