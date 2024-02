Pardini, Fantozzi e Santini. Un altro vertice a tre ma stavolta per il turismo

"Anche oggi, come da 18 mesi a questa parte, siamo a fare il punto per la nostra città e i nostri territori. Tanti temi in ballo: in arrivo la legge regionale del turismo, politiche di ambito dove Lucca è comune capofila, i bandi per portare ulteriori nuove risorse per il territorio", lo scrive il sindaco Mario Pardini sul suo profilo Facebook.

Pardini, per la seconda volta in pochi giorni, si è incontrato, stavolta a Palazzo Orsetti ovvero in una sede istituzionale, con il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi e con l’assessore Remo Santini. L’occasione è servita per fare il punto sulla possibilità di intercettare risorse per il nostro territorio provenienti dai fondi regionali in ambito turistico e continuare l’operazione che Pardini porta avanti dall’inizio del suo mandato di raccordo con gli altri livelli regionali e nazionali del centrodestra.

Nei giorni scorsi, i tre si erano visti in un noto locale cittadino, e in quel caso l’incontro sarebbe dovuto servire a rimuovere le riserve (ormai definitive) che Santini aveva sulla sua possibile candidatura a sindaco di Capannori. Un incontro, in quel caso, andato praticamente a vuoto almeno su quel punto, visto l’ennesimo diniego dell’attuale assessore della giunta Pardini e che ha semmai, e basta dare un occhio ai social, rinfocolato i malumori all’interno di Fratelli d’Italia, visto che Santini è in quota Forza Italia e per la candidatura a Capannori sono in corsa esponenti di Fdi.

Fabrizio Vincenti