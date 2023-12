Pardini e la bocciatura ”Non me l’aspettavo. Ma anche quando non si vince si impara“

Passata la burrasca – politica e non solo – dopo la ‘bocciatura’ della candidatura di Lucca a capitale della cultura, è già tempo di guarda avanti, salvare il salvabile e cercare di provare a fare tesoro di questa esperienza. Un’opinione diffusa in città e che è anche quella del sindaco, Mario Pardini, con il quale torniamo sull’argomento con questa intervista.

Sindaco, quanto brucia l’esclusione dalle città finaliste per la capitale della cultura?

“Sinceramente non me l’aspettavo. D’altronde provare ad essere dinamici e mettersi in gioco comporta rischi. Siamo stati esclusi, mi sono preso la responsabilità però guardiamo avanti. Con noi hanno collaborato professionisti seri e preparati, che hanno svolto un ottimo lavoro. È stato stilato un dossier serio, credibile e sopratutto innovativo perché mette a sistema molte realtà della nostra provincia. Questo non era successo in tempi recenti, anzi. Lo considero quindi un punto di partenza“.

Con il senno di poi, c’è qualche cosa che si rimprovera? O che poteva essere fatto in modo diverso?

“Sono convinto che affrontare le sfide è sempre positivo, perché anche quando non si vince si impara. Proseguiremo con questa filosofia, che ho sempre seguito nella mia vita, sia lavorativa che privata“.

Nel giudizio finale della commissione ministeriale può davvero aver inciso il clima di dura contrapposizione politica che si respira in città?

”Pur avendo subito dichiarato pubblicamente senza giro di parole che mi assumevo la responsabilità della sconfitta - come testimoniato da tutte le interviste da me rilasciate partire dal mio annuncio dell’esclusione e dai video pubblicati sui miei social - ho letto risibili commenti da parte dell’opposizione, dove si sosteneva che ho cercato di scaricare “la colpa della sconfitta” su di loro. Ecco, questo è un esempio del clima che l’opposizione cerca sistematicamente di creare ogni giorno. Non credo proprio che a Lucca serva questo, ma ormai me ne sono fatto una ragione“.

Si aspettava un maggiore appoggio dalle forze di opposizione?

“Speravo che la candidatura di Lucca a Capitale italiana della cultura potesse essere motivo di unione e di orgoglio per tutti, un obiettivo per la città da raggiungere insieme al di là delle diverse posizioni politiche. Come le dicevo, l’aspetto innovativo del progetto è stato infatti di riuscire a mettere allo stesso tavolo la Provincia, quasi tutti i comuni della Lucchesia e non solo - la maggior parte dei quali ha una guida politica di centrosinistra - che sono stati molto collaborativi. Penso ai comuni della Versilia come a quelli della Garfagnana. Nonostante questo l’opposizione - che solo due anni fa non riuscì neppure a mettere insieme un dossier per Lucca ed a dialogare con Viareggio che stava portando avanti la sua candidatura - non ha fatto altro che criticare, gettando fango sul tentativo nostro e del territorio, con mezzi di basso livello“.

Secondo alcuni, nel giudizio possono aver pesato le vicende del comitato pucciniano, è d’accordo?

“Posso essere d’accordo con quanto ha detto Vittorio Sgarbi, ossia che avendo già ricevuto oltre nove milioni di euro per il Comitato puccininano, difficilmente il nostro territorio poteva ottenere un altro milione per la Capitale della cultura. Per il resto direi che a Lucca si sono svolti eventi di livello molto alto grazie al Comitato, a partire dall’inaugurazione con Beatrice Venezi nel luglio scorso, per finire con l’ultimo concerto dei Berliner Filarmonica al Teatro Del Giglio. Questa la chiamo Cultura e non credo che molte altre città possano vantare simili livelli di qualità nell’offerta culturale“.

Anche da una sconfitta possono nascere idee e progetti, da questa che cosa ne trarrete?

“C’è un proverbio che dice: “Da ogni impedimento nasce un giovamento”. Grazie alla candidatura è nata una sinergia storicamente inedita fra enti, fondazioni, associazioni. Abbiamo un dossier che è una fabbrica di idee e progetti da portare avanti insieme ai territori, cercando di mantenere salda la rete di sistema creata nell’interesse di tutte le realtà coinvolte. In pratica, grazie alla candidatura abbiamo posto le basi programmatiche per uno scatto di livello nelle politiche culturali non solo di Lucca, ma di tutta la sua provincia.

Ci riproverete?

!Vedremo in futuro, adesso è importante continuare a portare avanti a testa alta la nostra visione, ossia investire su Lucca e lavorare con il massimo impegno al servizio dei cittadini. I titoli - le certificazioni - arriveranno e saranno fra i frutti di un progetto di governo che mi auguro abbracci dieci anni, fino al 2032“.

È già deciso in che data e che in forma presenterete il progetto ai cittadini?

“Posso anticipare che studieremo un’efficace modalità comunicativa, perché il progetto merita di essere portato a conoscenza di tutti i cittadini“.