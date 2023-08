"Pardini assegna la delega a Pasquinelli a Lucca"

Per il Pnnr il sindaco Mario Pardini ha conferito uno specifico incarico al consigliere della Lega Armando Pasquinelli per lo svolgere le attività di coordinamento con la cabina di regia per l’attuazione di progetti e nuovi interventi. Pasquinelli, tramite la nuova delega, sarà chiamato ad un costante confronto con il sindaco e l’amministrazione tutta per l’esame e lo studio di progetti e argomenti specifici, formulando soluzioni e proposte in un campo dove il Comune di Lucca continua a dichiararsi ottimista sull’arrivo dei finanziamenti collegati alle opere programmate, mentre continuano a circolare ipotesi su possibili ritardi nei pagamenti.

"Il Pnrr rappresenta uno strumento fondamentale per l’amministrazione – spiega sindaco Pardini – Ho deciso di trasferire la delega al consigliere Pasquinelli, capogruppo della Lega, per valorizzare le sue specifiche competenze e metterle concretamente al servizio della città. Lo ringrazio per la responsabilità che si è assunto, per la disponibilità dimostrata e per il costante confronto che ci attende su questo tema: un aspetto di assoluta rilevanza per il nostro mandato e per la comunità".

"Accetto con entusiasmo e ambizione l’incarico – commenta Pasquinelli – C’è molto da lavorare per individuare e realizzare progetti e interventi realizzabili tramite il Pnrr e come sempre faremo del nostro meglio, studiando e analizzando ogni fattore e opportunità per il bene della città e di tutto il territorio".