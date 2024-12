Parco delle Apuane. Per il 2025 il tema scelto è Via Vandelli

Il Parco delle Apuane ha pubblicato il tradizionale calendario con le date degli eventi organizzati, anche insieme ad altre associazioni, per scoprire e proteggere l’area protetta. Il tema scelto per il 2025 è la Via Vandelli, sulla scia delle iniziative messe in campo in questi mesi per la valorizzazione di questo cammino, ormai oggetto di interesse crescente.

"La Via Vandelli - ha spiegato il presidente del Parco, Andrea Tagliasacchi (in foto Borghesi) - , oggi riscoperta e frequentata da escursionisti e appassionati, è simbolo di connessione tra comunità, culture e territori, e attira un turismo crescente e sostenibile. Il calendario celebra non solo la bellezza e la storia di questo cammino, ma anche il suo ruolo fondamentale nel rilancio dell’economia montana e delle aree protette".

Il calendario è disponibile nella sede del Parco a Castelnuovo. L’opera monumentale era stata voluta da Francesco III d’Este, duca di Modena e Reggio, e costruita tra il 1737 e il 1780 per collegare Modena a Massa.

Di recente la strada settecentesca è stata al centro della mostra "Com’era la Via Vandelli. Da Passo Tambura a Resceto", realizzata dallo storico gruppo "Amici della Via Vandelli" e dal Cai di Massa-sezione "Elso Biagi", con la collaborazione dell’Associazione Padre Damiano da Bozzano e il contributo del Parco regionale delle Alpi Apuane, ed è stata ospitata nelle sale di Palazzo Ducale di Massa nel mese di ottobre.

Dino Magistrelli