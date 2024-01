Parco Alpi Apuane sugli scudi. Cresce il gruppo femminile

Il Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde Cetilar del presidente Graziano Poli si sta mettendo in evidenza anche in campo femminile (foto), con un gruppo di ragazze che crescono di gara in gara. L’ultimo acuto in ordine di tempo è a stato alla Pisa Half Marathon, con la vittoria di categoria per Alice Coltelli e il secondo posto, sempre di categoria, di Alice Parducci. Brave anche Martina Baratta e Domenica De Martis. A Castellina Marittima, vittoria assoluta per Roxana Girleanu, terzo posto assoluto per Lorena Meroni e buone prove di Flavia Cristianini, Barbara Donati e Paola Lazzini. Alla Ecomaratona Pratese, vittoria di categoria per Barbara Casaioli.

In Sardegna a Oliera (Nuoro), alla Oliera Sky Trail, buona la prova per Cristina Montagnari; negli Stati Uniti, alla Chicago Marathon, brave Irene Monterotti e Rosa Ana Sequeiros Giraldez. Inoltre alla Mezza di Signa, vittoria di categoria per Paola Lazzini. A Siena, alla Mezza della Paglia, seconda assoluta e prima di categoria è stata Barbara Casaioli, quarta assoluta e secondo posto di categoria per Lorena Meroni e terzo posto di categoria per Alice Parducci. Al Giro del Lago di Resia, ottava assoluta Andreea Lucaci, poi Ioana Lucaci e Maricica Lucaci.

Dino Magistrelli