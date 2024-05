Parcheggio Santa Maria ”Metro o project financing. Lavori da concludere in due anni come a Udine“

L’ipotesi di parcheggio sotterraneo fuori Porta Santa Maria divide la città. Il più convinto sostenitore del progetto è sicuramente l’assessore ai Lavori Pubblici Nicola Buchignani che entra nel dettaglio del progetto, del suo stato dell’arte e dei suoi possibili sviluppi.

"Abbiamo prodotto la documentazione necessaria per valutare le alternative progettuali nell’area e per iniziare la fase successiva ovvero lo studio di fattibilità economico-finanziaria. Da quando abbiamo pubblicato il documento ci sono stati interessamenti da parte di gruppi privati di primaria importanza specializzati nella gestione e costruzione di parcheggi, dopo che inizialmente avevamo ragionato di affidare a Metro l’operazione".

Sono stati avanzati dubbi di carattere idrogeologico.

"C’è uno studio di prefattibilità che dice alcune cose e indica le soluzioni tecniche idonee, ma manca lo studio finale".

Marco Chiari, ex assessore di centrodestra nonché suo ex compagno di partito, ha invece demolito il progetto da un punto di vista della sua sostenibilità economica.

"Forse c’è la voglia, dopo un periodo nel dimenticatoio, di tornare all’attenzione dell’opinione pubblica. Tra l’altro una delle prime indagini su quel parcheggio le fece proprio lui come assessore della giunta Favilla".

Chiari sostiene che i conti non tornerebbero e che la gestione del parcheggio imporrebbe o la vendita di posti auto o tariffe altissime.

"La tariffa media è 2,20 euro l’ora, è una media dei prossimi anni, dunque in partenza sarebbe più bassa e collegata al costo della vita. Quanto ai parcheggi in vendita, lo escludo, non esiste anche nel caso di project: abbiamo bisogno degli oltre 400 posti a disposizione".

Capitolo costi: può fare chiarezza?

"Il costo citato di oltre 24 milioni – per non parlare di chi parla di 40, 50 e più – è falso, quello è il QTE, ovvero la massima spesa prevedibile oltretutto comprensiva di Iva. Il costo reale è pari a 16 milioni, non so come sia stato possibile ingigantire le cifre. Aggiungo che ogni progetto pubblico di una certa dimensione viene finanziato attraverso mutui".

Il sindaco in consiglio ha parlato di costo zero nel caso di project: andrete a realizzarlo con Metro o con un privato con un project financing?

"Siamo aperti a tutte le ipotesi, stiamo facendo delle valutazioni, e stiamo girando tutta Italia, è fondamentale capire quale sia il metodo preferibile, è un’opera fondamentale e non vogliamo certo andare alla leggera".

L’opposizione non ha risparmiato critiche.

"La precedente amministrazione ha inserito l’idea di un parcheggio sotterraneo proprio in quel punto in numerosi atti amministrativi che fino a prova contraria contano più di un programma elettorale. Quando si governa lo si deve fare in modo serio, e in 10 anni non hanno concretizzato nulla se non togliere le strisce bianche da via Elisa. Noi vogliamo dare seguito alle opere".

C’è chi invoca l’opzione di realizzare un parcheggio nell’area Gaddi.

"C’è un piano operativo e la riqualificazione dell’area è in mano al privato, l’amministrazione ha dato la sua disponibilità per il via libera a patto che venga costruito e ceduto un parcheggio di 3000 metri quadrati. Sono valutazioni che deve fare la proprietà dell’area, aggiungo che nei due anni in cui potevano essere depositate osservazioni al Piano, la famiglia Gaddi non ha protocollato nulla".

Il sindaco Pardini, in consiglio, ha parlato di quattro parcheggi nuovi ai quattro lati della città.

"Diciamo che di contenitori idonei abbiamo a est il parcheggio Mazzini, mentre a sud-ovest ci sono idee su riaperture e altri progetti".

I tempi per il parcheggio fuori Porta Santa Maria?

"Siamo alla valutazione interna per verificare quale delle due strade, Metro o project con privati, vogliamo attuare. Poi serviranno tutti gli atti conseguenti compresa la gara".

Se ne riparlerà nel prossimo mandato?

"E chi l’ha detto? Potrebbero bastare due anni per fare tutto, come a Udine".

Fabrizio Vincenti