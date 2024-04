Parcheggio Mazzini. Restyling e nuove regole

LUCCA

Parcheggio Mazzini, il Comune di Lucca e Metro che gestisce gli spazi annunciano importanti interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, e nel contempo la razionalizzazione degli abbonamenti (che aveva sinora un numero di abbonamenti superiore alla capienza) e a tariffe di favore, praticamente fuori da ogni logica economica e di mercato.

"Con gli interventi di recupero e la razionalizzazione degli abbonamenti – si legge in una nota congiunta – puntiamo ad affrontare problemi del Mazzini mai risolti prima – si legge in una nota – tali importanti interventi, ordinari e straordinari, non trovano copertura dagli incassi del parcheggio fortemente penalizzati dalla presenza di un numero insostenibile di abbonati, che supera la capienza del parcheggio. Gli abbonamenti sono stati inoltre rilasciati a tariffe fuori mercato e mai controllati realmente: dalle verifiche compiute nell’ultimo mese è risultato l’utilizzo anche da parte di chi non ne aveva più diritto o in giorni incongruenti con i propri orari di lavoro, fine settimana compresi".

"Da due anni Metro sta investendo importanti risorse nel parcheggio Mazzini - spiega Roberto Di Grazia, amministratore unico di Metro - avendo dovuto affrontare vari problemi: dalla pulizia della struttura all’efficienza e aggiornamento degli impianti, dalla mancanza di certificazioni necessarie al caos abbonamenti. Nelle prossime settimane poi partiranno lavori straordinari per risolvere problemi di infiltrazione conosciuti da anni ma mai risolti". Dovendo riequilibrare il conto economico Metro, in completo accordo con l’amministrazione comunale, ha deliberato di garantire gli abbonamenti nel limite di un terzo della capienza del parcheggio, così come da media nazionale.

"Verranno mantenuti tutti gli abbonamenti per i residenti – prosegue la nota – senza aumento di costo, mentre saranno agevolati i lavoratori con abbonamenti a parcheggi nelle immediate vicinanze al centro. Saranno poi parificate le tariffe di sosta del Mazzini a quelle già applicate nel parcheggio Cittadella, compresa la tariffa fissa notturna, per agevolarne l’utilizzo ai residenti ed anche ai fruitori serali dei locali del centro. Con questi interventi - conclude la nota - Metro e Comune di Lucca puntano a rilanciare il parcheggio e farlo diventare una risorsa per tutta la città".