Parcheggi tornano a ”splendere”

Metro srl, che si occupa di parcheggi e di informazione e accoglienza turistica, ha già avviato i lavori e sarà in prima fila nel programma di pulizie varato dall’amministrazione comunale. Al parcheggio Mazzini è già stata effettuata la ripulitura di tutta la superficie in mattoni dell’ingresso dalle scritte colorate con bombolette spray e comunque da tutti i residui esterni. Nei parcheggi Carducci, Palatucci e Cittadella è previsto tra il 10 e il 20 maggio il taglio straordinario dell’erba nelle aree a verde degli stessi. Definita inoltre la pulizia straordinaria dei bagni nei parcheggi Mazzini e Carducci (fra il 10 e il 12 maggio) e la pulizia straordinaria della terrazza di Porta San Donato vecchia (sede punto Iat informazione e accoglienza turistica fra il 7 e il 12 maggio). Anche l’Ufficio permessi ZTL in via delle Città Gemelle sarà interessato dal programma: è stata definita la pulizia straordinaria interna ed esterna dell’intera facciata a vetri degli uffici (mai effettuata da quando la sede è stata aperta) e il taglio dell’erba nella parte frontale esterna (sempre fra il 10 e il 12 maggio).