Parcheggi a pagamento in via Pascoli e Luporini Opzioni per i lavoratori

Nella giunta comunale di ieri è stata approvata la delibera con cui viene precisato, in modo più stringente, l’utilizzo dei parcheggi a pagamento di viale Pascoli e viale Luporini al fine di consentire a Metro srl il rilascio di abbonamenti annui, anche frazionabili, a favore dei lavoratori della zona. Potranno usufruire di tale possibilità solo i lavoratori autonomi e dipendenti della zona che hanno la sede lavorativa in viale Luporini, tra piazzale Boccherini e Piazzale Italia, in via Giovanni Pascoli, tra viale Carducci e via Nieri, e in via Idelfoso Nieri nel tratto compreso tra via Giovanni Pascoli e la rotatoria all’incrocio con Viale Carducci.