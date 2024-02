Parata di stelle. Fogliati e Veronesi ospiti all’Astra

Cinema da vivere sempre più fuori dallo schermo, con una ricca parata di interpreti pronti a sbarcare in città. Dopo il successo della serata con Leonardo Pieraccioni, un altro appuntamento con i protagonisti del grande schermo. Giovedì 22 febbraio al termine dello spettacolo delle ore 20, unico della giornata, saranno presenti in sala il regista Giovanni Veronesi e la protagonista Pilar Fogliati a parlare del loro film “Romeo è Giulietta”.

Intorno alle 21.30 arriveranno al cinema Astra, dove è in programmazione il film, per parlare a fine proiezione delle impressioni, curiosità e divertire il pubblico presente in sala. Soddisfatti della calorosa accoglienza dello scorso anno, in occasione del lancio del film di esordio alla regia di Pilar Fogliati “Romantiche”, la coppia di artisti ha deciso di far tappa a Lucca anche quest anno con il loro film. Le prevendite per la serata sono già possibili in cassa al cinema Astra oppure online su www.luccacinema.it Appuntamento imperdibile con la maratona della saga “Dune” in programma martedì 27 febbraio al cinema Moderno, con la proiezione del primo film “Dune” alle 17.30 e l’anteprima del capitolo secondo “Dune – parte due” alle ore 20.30. Prezzo unico dell’evento 10 euro che consente l’ingresso a entrambe le proiezioni. Nel nuovo capitolo della saga, Paul Atreides darà spazio alla sua sete di vendetta, determinato più che mai a ripristinare il nome di famiglia e vendicare la morte di suo padre. Con il supporto dei Fremen, arriverà al cospetto del barone Harkonnen. Prevendite online su www.luccacinema.it

Grande successo dell’iniziativa “Goodmorning cinema!” che vede la proiezione ogni domenica

mattina al cinema Astra con inizio alle ore 10.45 di film di prima visione in lingua orginale. Appuntamento domenica 18 febbraio con “Poor things” (Povere creature), domenica 25 febbraio con l’anteprima per Lucca di “One love: Bob Marley” e domenica 3 marzo con “Dune: part two”. Tutte le proiezioni sono in lingua inglese con sottotitoli in italiano. Ingresso unico 6.50 euro.