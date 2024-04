Parapetto delle Mura, ci siamo?. Trovata la ditta per il restauro

Dopo il crollo del parapetto, parliamo ormai della preistoria, i cui primi segnali risalgono all’aprile del 2021, ovvero tre anni esatti fa, anche le palizzate di protezioni mostrano segni di cedimento. Uno dei più evidenti pugni in faccia arrecati all’arredo urbano cittadino e al suo principale monumento, ovvero le Mura, non ha ancora trovato soluzione. Ma, da Palazzo Orsetti, assicurano che è la volta buona. La gara susseguente al progetto esecutivo per il restauro del parapetto delle Mura all’altezza di Porta S. Anna avrebbe finalmente trovato la ditta in grado di iniziare i lavori. Il condizionale è d’obbligo visto che, anche nel dicembre scorso, il Comune ipotizzò, attraverso un affidamento diretto, di riuscire a aprire il cantiere entro gennaio-febbraio 2024: un’ipotesi rivelatasi inconsistente alla prova dei fatti.

Ora, con gli scongiuri del caso, dovremmo esserci, almeno per vedere aprire il cantiere destinato a sanare una grave ferita inferta alle Mura che risale addirittura ai tempi dell’amministrazione Tambellini, quando la zona venne transennata alla meglio con dei new jersey in plastica.

"L’ufficio lavori pubblici – scriveva il Comune 36 mesi fa – ha infatti constatato una lesione e un’inclinazione verso la passeggiata delle Mura che può essere corretta solo con un completo smontaggio e ricostruzione con i medesimi materiali. Dopo aver chiesto le opportune autorizzazioni dalla competente Soprintendenza, saranno condotti saggi per comprendere lo stato e la consistenza delle fondazioni e iniziare l’intervento che sarà condotto nel più breve tempo possibile". Da allora, 36 mesi come detto, un largo tratto del parapetto è crollato e dell’avvio della riparazione e manutenzione nemmeno a parlarne. I resti dello stesso tratto crollato sono rimasti per lungo tempo alla mercé di chi volesse regalarsi un souvenir delle Mura, sotto forma di un mattone.

Mattoni che, in parte, sono ancora reperibili, mentre la seconda transennatura, realizzata con tavole in legno che troverebbero con difficoltà un decente impatto anche in uno scantinato di periferia, hanno fatto i conti con l’usura del tempo e in alcune parti sono crollate. Altro tempo, si è poi reso necessario per garantire una variazione di bilancio che permettesse di portare a 200mila euro il costo da sostenere. Ora, l’assegnazione dei lavori. Ma 36 mesi per recuperare una porzione di Mura sono troppi. Decisamente troppi.

Fabrizio Vincenti