Papillom virus Ci si vaccina sabato

Saranno cinque gli ambulatori vaccinali dell’Azienda Usl Toscana nord ovest che parteciperanno all’Open day per la vaccinazione contro il Papilloma virus promosso dalla Regione Toscana. Oltre a Carrara, Pisa, Pontedera e Livorno sarà fruibile anche quello di Capannori sabato dalle 11 alle 17 dove i ragazzi, con i loro genitori, potranno recarsi per il vaccino. L’opportunità di vaccino gratuito infatti non riguarda solo le ragazze ma anche i ragazzi (quelli nati dal 2006 in poi), dagli undici anni in su. E prima ci si vaccina, maggiore è la risposta immunitaria. Anche perchè il vaccino usato negli ultimi anni, fa sapere l’Asl, è sicuro e protegge contro nove tipi di papilloma con un’efficacia del 90-95 per cento. Significa che i tumori di questo tipo potrebbero diventare rarissimi.