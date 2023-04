Papapetto sulle Mura Il ripristino è vicino

"Contiamo a breve di definire nei dettagli il progetto scelto dalla Sovrintendenza e poi procedere speditamente verso la gara di appalto che, se l’importo sarà inferiore ai 140mila, secondo le nuove norme nazionali, potrà seguire un iter accelerato, ma la questione riveste massima priorità per l’amministrazione comunale".

Con queste parole al nostro giornale, l’assessore ai lavori pubblici, Nicola Buchignani, torna a parlare del crollo del parapetto della Mura nella zona sovrastante Porta Sant’Anna, avvenuto nel mese di marzo scorso, ma i cui presupposti vengono da lontano, molto lontano.

Nell’aprile del 2021, infatti, il Comune rilevò un’inclinazione anomala con lesione del medesimo parapetto che fu semplicemente circondato con dei new jersey di plastica in attesa di un intervento di manutenzione e ripristino. Di lavori, però, nemmeno l’ombra, al di là delle cifre stanziate in bilancio.

Dopo 23 mesi di attesa, come detto nel marzo scorso, il parapetto collassò, in modo non certo sorprendente. Ora, dopo l’interlocuzione con la Sovrintendenza, a cui il Comune aveva presentato tre diverse opzioni di intervento, i lavori dovrebbero finalmente avere una accelerazione, mentre nel frattempo un’altra porzione del parapetto, sempre all’altezza di Porta Sant’Anna sembra sul punto di cedere, probabilmente per le stesse cause del primo cedimento.

Tempi sulla carta brevi anche per un’altra vicenda a suo modo sconcertante, ovvero quella del cantiere sopra il cavalcavia di viale Europa. Dopo un lungo tira e molla, conclusosi con la ripresa dei lavori da parte della Doma Appalti Srl di Caserta, il cantiere è tornato attivo e gli operai della ditta hanno concluso in questi giorni l’intervento su uno dei due lati del ponte per spostarsi sull’altro.

"Contiamo che terminino tutto entro un mese – aggiunge l’assessore Buchignani – nel frattempo il cantiere si è spostato sul lato opposto del ponte". Il che, va detto, ha almeno risolto le problematiche al traffico provocate dalla presenza dei mezzi e degli operai.

Fabrizio Vincenti