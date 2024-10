Allattamento, il ruolo dei papà: “Possono prendersi cura di mamma e bambino e creare un ambiente sereno”

Lucca, 2 ottobre 2024 – Sabato 5 ottobre a Lucca si festeggia la Settimana mondiale dell'allattamento con un incontro dedicato al ruolo dei papà.

Allattare, infatti, non è una faccenda che riguarda solo la mamma e il suo bambino o la sua bambina ma è un "affare di famiglia": accanto a una donna che allatta è importante che ci sia chi la sostiene e favorisca un ambiente quanto più sereno possibile. Allattare è un atto di cura che comprende il contatto fisico, il contenimento, l'incontro di sguardi, la creazione di un legame di attaccamento che trasmette sicurezza e nutre la mente oltre che il corpo.

Anche i papà possono essere parte di questo scambio affettivo, prendendosi cura sia del bimbo o della bimba sia della mamma, svolgendo un ruolo fondamentale per la buona riuscita dell'allattamento.

Ecco perché, tra le varie iniziative promosse dall'Azienda USL Toscana nord ovest in occasione della Settimana mondiale dell'allattamento, si farà l'evento “Allattamento: anche i papà entrano in gioco!”, che si terrà sabato 5 ottobre alle 10, al consultorio della Cittadella della salute “Campo di Marte” a Lucca. Saranno presenti ostetriche e psicologi del consultorio per confrontarsi con i papà, le mamme e tutte le persone che in un modo o nell'altro possono essere parte del momento dell'allattamento. L'evento è a ingresso libero.

L’Unità funzionale consultoriale della Piana di Lucca ha già da tempo aderito al progetto europeo “4e-Parents” e ha istituito uno spazio di riflessione dedicato ai neo-padri e ai futuri papà, aperto tutti i sabato mattina dalle 11 alle 12.30. L'edizione 2024 della Settimana mondiale dell'allattamento materno ricorre dal 1 al 7 ottobre e il motto scelto per questa edizione è “Stop alle disuguaglianze, sostegno a 360 gradi”.