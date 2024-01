Paolo Saporiti presenta live il suo disco

Appuntamento musicale da non perdere domani pomeriggio allo “Sky Stone & Songs“ in via Veneto: Paolo Saporiti presenta infatti dal vivo una selezione di brani del doppio album “La mia falsa identità“ pubblicato da OrangeHomeRecords. Il via con l’atteso “show case“ è previsto domani alle 17 nel negozio di René Bassani, che commenta così: "Per noi quello di Paolo Saporiti è stato il disco italiano dell’anno allo Sky Stone & Songs. Una meraviglia. Domenica la sua voce e la sua chitarra saranno accompagnate dal violoncello di Francesca Ruffilli. Un’altra meraviglia". L’ingresso a questo speciale appuntamento è libero. Ci sarà spazio anche per un po’ di chiacchiere con la giornalista Federica di Spilimbergo.

Paolo Saporiti, che torna a Lucca dopo il Concerto in Vetrina del 2015, è un cantautore che cura nei dettagli sia la musica che i suoi testi, affidati a una voce profonda e fortemente evocativa e accompagnati con la chitarra baritona acustica.

Questo suo nono album “La mia falsa identità“, impreziosito anche da alcuni importanti contributi artistici, è ritenuto dalla critica il suo migliore lavoro in assoluto, un disco raffinato, poetico e intenso. Provare per credere.