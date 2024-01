Paolo Saporiti presenta “live“ il nuovo disco a Sky Stone & Songs

‘La mia falsa identità’, il nuovo lavoro discografico di Paolo Saporiti (nella foto) sarà protagonista dello showcase in programma allo Sky Stone & Songs oggi a partire dalle 17, come sempre a ingresso libero. Una selezione di brani del doppio album – celebrato dalla critica e premiato dal pubblico – sarà eseguita dal vivo nel negozio di via Vittorio Veneto da Paolo Saporiti che sarà, per l’occasione, accompagnato dalla violoncellista Francesca Ruffilli e, tra un brano e l’altro, ci sarà spazio anche per un po’ di chiacchiere con la giornalista Federica di Spilimbergo. Un’occasione, quindi, per conoscere più da vicino un artista come Paolo Saporiti – che torna a Lucca dopo il Concerto in Vetrina del 2015 – e il suo nuovo album sia ascoltando le note che le parole. ‘La mia falsa identità’ è un album doppio, o meglio, un album diviso in due parti ‘Lo Sfratto’ e ‘La zattera’, composto sia per quanto concerne i testi, sia per la parte musicale, interamente da Saporiti, mentre la produzione è stata condivisa dal cantautore con Raffaele Abbate.