Paolo Buchignani nuovo presidente della partecipata

Il sindaco Mario Pardini ieri mattina ha firmato il decreto con cui ha designato Paolo Buchignani quale presidente del Consiglio di amministrazione di Geal spa. Il sindaco ha dato mandato a Lucca Holding spa affinché proceda in sede di assemblea societaria alla nomina del rappresentante designato presso la società partecipata Geal spa. Paolo Buchignani, laureato in economia e commercio, è commercialista e revisore contabile con un’esperienza professionale di oltre venticinque anni. È stato revisore dei conti per molte amministrazioni comunali fra cui i comuni di Capannori, Monteroni d’Arbia (Siena), Castiglion Fiorentino (Arezzo), Figline e Incisa Valdarno (Firenze) e per società come Gesam Gas e Luce spa e Tonarelli spa.