Paolo Annale alla guida della Federazione Pci di Lucca e Versilia

Si è appena svolto a Viareggio il Congresso della Federazione del Pci Lucca e Versilia: un appuntamento in preparazione al terzo Congresso nazionale del Partito in programma a Forlì a fine marzo. Era presente, in qualità di garante, il segretario regionale del Pci toscano, Marco Barzanti. Alla guida è stato riconfermato come segretario Paolo Annale (nella foto) e come tesoriera Giovanna Valdiserra che saranno componenti del Comitato politico federale di cui faranno parte anche Francesco Tomei, Giovanni Meccheri, Giuliano Passaglia, Riccardo Spataro e Silvano Simonetti.