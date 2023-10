Paolo, a 66 anni trionfa in sella alla sua moto

Ci sono persone che la passione per la Moto e per le gare non le abbandona mai.

Nemmeno se hanno 66 anni… anzi… È il caso del barghigiano Paolo Marchetti, al secolo il Paolo Gas.

Bargo-scozzese doc, tifoso del Celtic e titolare del bar covo barghigiano dei tifosi del Celtic di Glasgow, è anche fresco, fresco 3° classificato al Campionato italiano di velocità in salita 2023.

Paolo corre nel gruppo 5 classe TT 250 con una Benelli 250.

È il nonno di questa categoria, si potrebbe dire, ma a 66anni si è messo dietro un pilota che ha venti 20 anni meno ed al terzo posto un altro di 30 anni meno.

Insomma, l’età non conta se la passione e le capacità sono alte.

E Paolo ne ha sicuramente da vendere.

E se le passioni non finiscono mai, ci sono propro personaggi come Paolo a ricordarlo a tutti, a far capire come certe emozioni siamo per sempre.

Senza dimenticare mai il grande legame e la storica amicizia tra Barga e la Scozia.